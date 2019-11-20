В Одессе разгорается скандал: из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве и изнасиловании

Происшествия

Во вторник, 19 ноября, судья Суворовского суда Одессы Виктор Позняк изменил меру пресечения и отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 26-летней одесситки, совершенном с особой жестокостью и цинизмом. Родственники убитой убеждены: фигуранта отпустили с единственной целью — дать возможность скрыться от правосудия. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированной территории Донецкой области изнасиловали и зверски убили школьницу.

Трагедия произошла в августе 2015 года. Обнаженное и обезглавленное тело молодой женщины обнаружили на железнодорожных путях станции «Одесса-Сортировочная». Спустя четыре месяца подозреваемого в убийстве задержали и сообщили ему о подозрении. Под тяжестью неопровержимых улик, вещдоков, записей с камер видеонаблюдения, а также результатов экспертиз и следственных экспериментов 34-летний уроженец Балтского района Одесской области Виталий Грошев сознался в содеянном. Он также признался, что положил тело жертвы под поезд, стремясь скрыть следы преступления…

Одесский волонтер Наталья Пранжу, тетя погибшей, рассказала подробности жуткого убийства.

«По заключению медэкспертизы, причиной смерти была асфиксия (удушение), много ушибов на теле, изнасилование уже мертвого тела — труп был обнаружен на железнодорожных путях: поезд переехал голову», — отмечает Наталья.

Согласно выводам экспертов, в момент ампутации головы женщина уже была мертва. На теле обнаружена сперма ныне подсудимого и следы изнасилования мертвого тела.

До сих пор — 4 года (!) — дело рассматривает суд первой инстанции. Обвиняемый находился в СИЗО, а теперь судья вдруг решил отпустить его под домашний арест.

«Суд обязал его носить браслет, но… Сразу уточню: браслетов нет, да, их тупо нет… Село, в которое его отправил суд, находится в 30 км от границы с Приднестровьем, полиции в селе нет. Сами понимаете, браслетов нет, апелляцию завтра прокуратура подаст, пока приняли, расписали, назначили — это все время, просто бесценное время для нас. И, к сожалению, идеальное время для того, чтобы убийца сбежал. До убийства он работал в рашке строителем. И я прекрасно понимаю, что просто так, не имея оснований, суд через 4 года под домашний арест не отпускает…» — возмущается родственница убитой.

Она также пообещала, что сделает все для того, чтобы убийца ее племянницы понес наказание. Поэтому и опубликовала в Facebook видео и фото материалов уголовного производства.

«Судья Суворовского суда, Позняк Виктор Степанович, я понимаю, что деньги не пахнут. Но вы же 4 года наблюдали за материалами дела, видели все видео и экспертизы. Как так можно? У вас ведь тоже дочь!» — обратилась тетя убитой молодой женщины к служителю Фемиды.

Ранее в Херсоне было обнаружено на пляже тело женщины с колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки и разбитым лицом. Кроме того, экспертиза показала, что женщина была изнасилована.

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