Законопроект № 2233 сворачивает курс Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли, – ICC Ukraine

Деньги

Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) противоречит принципам функционирования свободного рынка электроэнергии и угрожает интеграции украинской энергосистемы и европейской. Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к Европейской Комиссии.

«Общая позиция украинского бизнеса заключается в том, что данный законопроект грубо нарушает принципы функционирования либерализованного рынка электроэнергии, устанавливает административные рычаги управления, и в настоящее время является угрозой свертывания курса Украины на интеграцию с Европейским союзом в области энергетики, свидетельствует о несоблюдении взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации», — указано в документе.

В нем отмечается, что законопроект № 2233 не соответствует праву ЕС и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, отмечается, что предложенные в законопроекте № 2233 положения о предоставлении права Регулятору «устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии», не соответствует п. 1 ст. 269 Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что «цены на поставку газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и поставками».

Кроме того, авторы обращения отметили, что предлагаемое в законопроекте установление Регулятором предельных цен на рынке «на сутки вперед» на постоянной основе исказит конкуренцию на рынке, что не согласуется с п. 1 преамбулы Директивы 2009/72/ЕС, которая предусматривает создание внутреннего рынка электроэнергии «для достижения повышения эффективности, конкурентных цен, улучшения качества обслуживания, а также для содействия безопасности поставок и стабильности».

В ICC Ukraine напомнили, что Украина обязалась в случае внесения изменений в энергетическое законодательство проводить предварительно консультации с Еврокомиссией на предмет совместимости этих изменений с положениями acquis ЕС. И призвали Еврокомиссию дать рекомендации к законопроекту № 2233, чтобы учесть их перед окончательным принятием законопроекта.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233). Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что принятие законопроекта № 2233 будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter