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228 прыжков через скакалку за 30 секунд: китаец установил невероятный мировой рекорд (видео)

18:02 20 ноября 2019 107
Прыгающий рекордсмен
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На международном конкурсе в Шанхай 17-летний китайский подросток Цэнь Сяолинь установил новый мировой рекорд, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает издание Shanghaiist, за 30 секунд он совершил 228 прыжков через скакалку (перепрыгивая ноги поочередно с ноги на ногу), вращая ее с головокружительной скоростью. Предыдущий рекорд также принадлежал Сяолиню.

Цэнь начал тренироваться со скакалкой еще в 2012 году. Он присоединился к школьной команде, чтобы развить уверенность в себе, поскольку ему плохо давалась учеба. Поначалу занятия ему не слишком нравились, но постепенно он увлекся, открыв для себя множество разных стилей прыжков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина-паук из Индонезии установила мировой рекорд скорости, взобравшись по 15-метровой стене за семь секунд.


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