Донорами почек были украинцы: в Казахстане «накрыли» «черных трансплантологов»

Украина

В Казахстане, в городе Шымкент по подозрению в проведении незаконной трансплантации органов задержали главврача клинической больницы. Подобную клинику недавно обнаружили и в Киеве. О происшествии в Шымкенте сообщает ТСН.ua.

По информации местных правоохранителей, в 2017—2018 годах в Казахстане действовала банда «черных трансплантологов», которую организовали иностранцы. Донорами были граждане Узбекистана, Киргизии, Украины — они продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым пациентам из других стран, в частности из Израиля.

Главврач проводил операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Киеве СБУ и полиция разоблачили группу медиков, наладивших сбор «дани» с пациентов за операции по трансплантации органов. Обыски и задержания были проведены в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

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