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Вместо подушки: видео котенка, который устраивается спать на сонной пушистой собаке, умилило сеть

18:21 20 ноября 2019 93
Собака и котенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть умилило видео, опубликованное на интернет-платформе Reddit. На пушистой сонной собаке, дремлющей, прислонившись головой к металлической перекладине столика, устраивается поудобнее поспать маленький котенок.

Пользователи нашли видео «мимимишным» и просили автора в комментариях завести аккаунт для его питомцев в Instagram или на Facebook, желая увидеть еще больше роликов с их участием. «Поделитесь их милотой! Вы не можете наслаждаться ею только сами, это несправедливо!».

«Как мило!», «Просто отрада для глаз!», «Котенок прямо утопает в этой мягкой шерсти», «Хотел бы я быть на его месте», — писали пользователи. А кто-то пожалел пса, решив, что это надоедливый котенок его утомил своими приставаниями.

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