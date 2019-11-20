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Вместо подушки: видео котенка, который устраивается спать на сонной пушистой собаке, умилило сеть
Сеть умилило видео, опубликованное на интернет-платформе Reddit. На пушистой сонной собаке, дремлющей, прислонившись головой к металлической перекладине столика, устраивается поудобнее поспать маленький котенок.
So vewy sleepy from r/aww
Пользователи нашли видео «мимимишным» и просили автора в комментариях завести аккаунт для его питомцев в Instagram или на Facebook, желая увидеть еще больше роликов с их участием. «Поделитесь их милотой! Вы не можете наслаждаться ею только сами, это несправедливо!».
«Как мило!», «Просто отрада для глаз!», «Котенок прямо утопает в этой мягкой шерсти», «Хотел бы я быть на его месте», — писали пользователи. А кто-то пожалел пса, решив, что это надоедливый котенок его утомил своими приставаниями.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.