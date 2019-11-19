Мир

20-летняя американка Джанна Бергер вернулась домой в город Салем (штат Огайо) после того, как более десяти недель отслужила в армии. И была обескуражена, когда ее обожаемый пес по кличке Мерфи (который все это время жил у родителей девушки), не узнал свою хозяйку. При виде «незнакомки» Мерфи перепугался и попытался убежать.

Возвращение Бергер, как сообщает Daily Mail, засняли на видео. Шокированный пес, не веря своим глазам, несколько раз шарахается от пытающейся его приласкать Джанны. Девушка даже снимает головной убор, думая, что так ее будет легче признать. В конце концов Мерфи, которого пытается успокоить отец Джанны, подходит к ней ближе и наконец осознает, что любимая хозяйка вернулась. С этого момента его восторгу нет предела, и радость буквально нарастает на глазах.

«Когда он не узнал меня вначале, мое сердце было разбито… Я не представляла, что Мерфи так отреагирует… Когда он наконец понял, кто перед ним — это был счастливейший момент в моей жизни. Я думала о Мерфи каждый день. Я скучала по нему больше, чем по моим родным, потому что он не знал, вернусь ли я когда-нибудь», — говорит американка, которая до отъезда в армию прожила с Мерфи три года.

Родители Джанны рассказывали, что после ее отъезда Мерфи часами сидел у входной двери в ожидании хозяйки. И спал у входа в ее комнату.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка решила сделать селфи с собакой и получила весьма неожиданный результат, насмешивший сеть.

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