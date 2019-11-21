В сети нашли кошку — двойника Чарли Чаплина (фото)

Мир

В сети нашли кошку, которая очень похожа на знаменитого американского актера эпохи немного кино — Чарли Чаплина. У животного, которому и кличку дали Чарли, такие же усы щеточкой. Кошка стала весьма популярна. Ее хозяйка, жительница американского штата Алабама Стейси Мбюзик, говорит, что люди находят ее любимицу похожей на носившими похожие усы певца Фредди Меркьюри и актера Тома Селлека, но они предпочитают аналогию с великим комиком.

Как пишет издание Metro, Чарли родилась у бродячей кошки — в саду соседки Стейси, под фургоном. Сама кошка, а также братья и сестры Чарли были дикими и не шли на контакт с людьми. Однако Чарли оказалась общительным котенком, который начал ходить к Стейси в гости. И та решила оставить ее себе. Необычные пятна в виде усов начали проступать на мордочке Чарли, когда ей было три или четыре месяца.

Кошка всегда спит вместе с хозяйкой в кровати. А в семейных спорах выступают миротворцем: она не любит, когда кто-то кричит.

Сейчас Чарли уже восемь лет и она стала звездой Instagram. Каждое ее новое фото вызывает восторг у фанатов. Некоторые поклонники называют ее самой милой кошкой в мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали об умилившем сеть видео котенка, который устраивается спать на сонной пушистой собаке.

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