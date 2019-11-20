Президент Зеленский любит вашу задницу! — заверил Трампа посол Сондланд (фото)

Мир

В среду, 20 ноября, в Конгрессе США продолжились открытые слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Свои показания дал посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд. Напомним, он является одной из ключевых фигур в так называемом «Украинагейте» — скандале, который разразился после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Демократы стремятся доказать, что американский президент шантажировал главу иностранного государства с целью извлечения личной политической выгоды.

В двух словах это выглядело так. Трамп хотел, чтобы Зеленский публично заявил о возобновлении расследования деятельности компании Burisma, членом совета директоров которой на протяжении пяти лет был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Такое заявление бросило бы тень на Байдена-старшего, который рассматривается нынешней администрацией как наиболее вероятный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года. Также от Зеленского хотели публичного подтверждения того, что Украина, а не Россия, пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года в США, подыгрывая кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В реализации этого плана были непосредственно задействованы Курт Волкер, занимавший тогда пост специального представителя Государственного департамента США в Украине, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и посол Сондланд. Волкер и Сондланд уже дважды дали показания членам Конгресса. Известно, что черновик заявления, которое президент Украины Владимир Зеленский должен был сделать по настоянию Трампа, написали Волкер и Сондланд. Вот только 19 ноября Волкер заявил в Конгрессе, что в первоначальном варианте, который написал он, не было ни слова о Burisma, и фамилия Байден не упоминалась. Они появились там после того, как черновик попал в руки Джулиани и Сондланда.

Председательствующий на слушаниях демократ Адам Шифф не верил своим ушам, слушая откровения Сондланда

Вот почему показания посла США в ЕС ждали с таким нетерпением. Сондланд удивил своей откровенностью настолько, что демократ Адам Шифф, возглавляющий комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке, сидел с полуоткрытым ртом. Шифф обычно задает много вопросов на этих слушаниях, стремясь получить от свидетелей как можно больше информации. Сондланда он почти не перебивал.

Гордон Сондланд считается человеком Трампа. Именно президент назначил его послом, хотя этот бизнесмен никогда не состоял на дипломатической службе. Фактически с первых своих слов Сондланд признал, что Трамп использовал в разговоре с Зеленским принцип «услуга за услугу». «Я знаю, что члены этого комитета часто выражали сложную реальность в форме простого вопроса — был ли обмен услугами? Как я заявлял прежде, относительно того звонка и встречи в Белом доме, ответ — да!» — сказал Сондланд.

Гордон Сондланд

Теперь демократы ликуют. Посол своими словами «бросил Трампа под поезд», считает представитель BBC в США Пол Данахар. С ним согласен бывший посол США в России Майкл Макфол. Он назвал выступление Сондланда «совершенно сокрушительным» для Трампа.

До сих пор линия защиты республиканцев строилась на том, что президент Трамп, настаивая на возобновлении расследования в отношении Burisma и Хантера Байдена, преследовал только одну цель — борьбу с коррупцией в Украине. Сондланд прямо заявил, что Трампу было плевать на Украину! Единственное, что его интересовало — это подорвать имидж Джо Байдена.

Посол Сондланд сказал еще одну важную вещь в Конгрессе. Он подчеркнул, что Трамп добивался от Зеленского только заявления о возобновлении расследования, но не самого расследования. Вся эта хитроумная комбинация была рассчитана только на американских избирателей. Их необходимо было убедить в том, что Байден в Украине защищал собственные интересы, а не национальные интересы США.

Еще один яркий момент слушаний. Один из демократов спросил Сондланда: «Произносили ли вы в телефонном разговоре с президентом Трампом такие слова: „Я в Украине, президент Зеленский любит вашу задницу“. Да или нет?».

«Звучит так, как что-то, что я мог сказать. Так мы разговариваем с президентом Трампом», — ответил посол.

Позже стало ясно, какую стратегию защиты выбрал Сондланд. Он во всем обвиняет Джулиани. Посол заявил, что не хотел работать с личным адвокатом президента. Против участия Джулиани в выстраивании отношений с Украиной были, по его словам, и Курт Волкер, и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Но Джулиани настаивал, а президент ему всецело доверял.

Мнения американских СМИ разделились. Одни считают, что Сондланд просто испугался и не хочет садиться в тюрьму, а потому стремится снять с себя всю ответственность. Другие полагают, что все несколько сложнее, чем кажется. Похоже, Трамп решил свалить все на Джулиани. Он уже так делал в истории со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном, попросив того солгать на слушаниях в Конгрессе, когда расследовались возможные связи Трампа с Москвой. Коэн был вынужден взять на себя вину и за выплату денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее молчание о сексуальной связи с Трампом. Теперь так ведет себя и Сондланд. Он выгораживает не столько себя, сколько президента. Злодеем выглядит Джулиани, а Трамп виноват лишь в том, что так доверял своему адвокату.

Очевидно, президент США внимательно смотрел сегодня прямой телерепортаж о слушаниях в Конгрессе. Трамп на полчаса отложил свой вылет в Техас, дождавшись, когда Сондланд закончит отвечать на все вопросы. Только после этого глава государства вышел из Белого дома и направился к поджидавшему его вертолету. Журналисты бросились к президенту.

Трамп держал в руках несколько листков бумаги, на которых что-то было написано крупными буквами от руки. Президент повернулся к журналистам и заявил, что плохо знает Гордона Сондланда. «Хотя он кажется мне приятным малым», — добавил Трамп, понимая, что вряд ли ему кто-то поверит. Ведь Сондланд пожертвовал на инаугурацию Трампа миллион долларов. И они не раз встречались и разговаривали друг с другом.

Затем, заглядывая в свои записи, Трамп заявил: «Хотите знать, что я хотел? Камеры готовы? Я не хочу ничего. Никакой услуги за услугу!». Очевидно, что президент имел в виду свой разговор с Зеленским. После этих слов Трамп сел в вертолет и улетел.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказали о показаниях в Конгрессе США Александра Виндмана, подполковника американской армии, который является ведущим экспертом в администрации Трампа по Украине.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter