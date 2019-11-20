Происшествия

В оккупированном Донецке пятый день устраняют последствия порыва канализационного коллектора. В результате аварии погиб урожай агропредприятия, затоплены приусадебные участки и дворы местных жителей, в месиво превратилась дорога. Об этом сообщают информационные ресурсы оккупантов.

Порыв на напорном коллекторе диаметром 140 см произошел днем 15 ноября в Буденновском районе города. Неочищенные канализационные стоки текли по улицам поселка Тепличный в течение пяти часов, затопив подворья, огороды и складские помещения местного агропредприятия. Трубу перекрыли, но к ликвидации последствий аварии приступили лишь на следующий день. Потрудиться пришлось не только коммунальщикам, привлекли и спасателям, у которых есть спецтехника, способная расчистить дорогу от грязи.

Примечательно, что пропагандисты ОРДО во всем обвинили… украинскую власть. В том числе, и в повышении тарифов на коммунальные услуги: «Наследие Украины дает о себе знать. Порыв канализационного коллектора, который не ремонтировали долгие годы, лишил урожая агрофирмы и затопил огороды, размыл дорогу. Трубам по 40 лет, при Украине их совсем не чинили. Ремонтировать коллектор будут на бюджетные средства — за счет оплаты населения за коммунальные услуги. Это одна из причин, по которой повысили тарифы на коммунальные услуги», — заявили в телесюжете местного телеканала.

Однако, по словам бывшего сотрудника ЖКХ Донецка, который с осени 2014 года успешно продолжает свою трудовую деятельность в коммунальном предприятии на мирной территории страны, канализационные сети в городе чинили и даже целенаправленно заменяли.

«Если бы мы «совсем не чинили» и не заменяли в рамках довоенной программы развития Донецка «Город без окраин» большие отрезки труб по 1−5 км, проложенные еще в советские времена, то без ремонта этот коллектор шесть лет не продержался бы. Как мне известно, за годы существования, так сказать, «республики», никто в этот коллектор пять лет не заглядывал. А могли бы — в Буденновском районе не было активных боевых действий.

Просто никто не заботился о профилактических работах, потому что аварии не было. А чтобы проводить профилактику нужны средства. А их сейчас нет в этом многострадальном городе", — собеседник дал комментарий инкогнито.

Как сообщали «ФАКТЫ», год назад львиная доля урожая упомянутого агропредприятия в поселке Тепличный погибла, хотя никаких ЧП не наблюдалось. В этом тогда обвинили «министерство образования ДНР». Аграрии заявили, что не справились с уборкой овощей, так им не прислали дармовую рабочую силу, что было многолетней «традицией» в советские времена.



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