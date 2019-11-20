- 22:22 Что-то новенькое: Генпрокуратура опровергла заявление генпрокурора
- 22:19 «Какой же кайф»: брошенная мужем Лолита Милявская порезала ковер-икону
- 22:03 "Американские женихи" выманили тысячи евро у двух 55-летних украинских невест
- 21:59 Зеленский не смог вылететь из Харькова из-за поломки президентского самолета, — СМИ
- 21:37 Почти две сотни украинских туристов не могут улететь из Египта домой: что произошло
- 21:35 Арестованы авторы скандального видео, спровоцировавшего отставку правительства Австрии
- 21:15 Главная сваха России назвала Богомолова альфонсом и предрекла Собчак печальную старость
- 21:06 Экстремальная погоня на улицах Львова: водителю "под кайфом" не удалось уйти от полиции
- 20:52 В ожидании Зеленского: тележурналистка сломала ногу в порту Очакова, готовясь к приезду президента
- 20:43 Часть Донецка затопило сточными водами из разрушенного коллектора: оккупанты увидели «руку Украины»
- 20:42 Марс в знаке Скорпиона: как себя вести и чего опасаться
- 20:37 Решено: в Голливуде снимут продолжение "Джокера"
"Американские женихи" выманили тысячи евро у двух 55-летних украинских невест
В Южноукраинское отделение полиции обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошенников по схожему сценарию. 55-летние женщины познакомились и переписывались некоторое время в интернете якобы с мужчинами из США. Затем обеим пришли сообщения якобы от таможенных брокеров о том, что на таможне их ждут подарки из-за границы. Однако из-за просрочки в хранении необходимо уплатить по 2500 евро за каждый. Наличие подарков подтвердили и «американцы», сообщив, что содержимое коробок стоит намного больше, нежели сумма штрафа.
Читайте также: Брачный аферист из Марокко «гастролирует» по Украине вместе… с мамой (фото)
Звонившие были настолько убедительными, что уговорили женщин перевести деньги на их счета. Женщины перечислили нужную сумму. После этого связь и с «американцами» и с «таможней» прервалась. Поняв, что их обманули, женщины обратились в полицию.
Как сообщают правоохранители, следователями Южноукраинского отделения полиции проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам ст. 190 УК Украины (мошенничество, до трех лет тюрьмы).
Интересно то, что в этом случае имело место так называемое мошенничество наоборот — ведь чаще наши соотечественницы затевают романтическую переписку с иностранцами, чтобы выманить деньги у них.
Полицейские призывают быть осторожными при общении с незнакомцами и не спешить выполнять их указания в отношении любых денежных расчетов или переводов. А в подозрительной ситуации срочно звонить на линию 102.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о брачном аферисте из Молдовы Александре Бурлаку, который обманывал «временных жен» на десятки тысяч долларов. Его задержали в Украине, но Бурлаку удалось бежать из-под стражи. Конвоира, который помог ему в этом, приговорили к пяти годам лишения свободы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...