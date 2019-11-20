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Происшествия

"Американские женихи" выманили тысячи евро у двух 55-летних украинских невест

22:03 20 ноября 2019 90
Купюры евро
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Южноукраинское отделение полиции обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошенников по схожему сценарию. 55-летние женщины познакомились и переписывались некоторое время в интернете якобы с мужчинами из США. Затем обеим пришли сообщения якобы от таможенных брокеров о том, что на таможне их ждут подарки из-за границы. Однако из-за просрочки в хранении необходимо уплатить по 2500 евро за каждый. Наличие подарков подтвердили и «американцы», сообщив, что содержимое коробок стоит намного больше, нежели сумма штрафа.

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Звонившие были настолько убедительными, что уговорили женщин перевести деньги на их счета. Женщины перечислили нужную сумму. После этого связь и с «американцами» и с «таможней» прервалась. Поняв, что их обманули, женщины обратились в полицию.

Как сообщают правоохранители, следователями Южноукраинского отделения полиции проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам ст. 190 УК Украины (мошенничество, до трех лет тюрьмы).

Интересно то, что в этом случае имело место так называемое мошенничество наоборот — ведь чаще наши соотечественницы затевают романтическую переписку с иностранцами, чтобы выманить деньги у них.

Полицейские призывают быть осторожными при общении с незнакомцами и не спешить выполнять их указания в отношении любых денежных расчетов или переводов. А в подозрительной ситуации срочно звонить на линию 102.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о брачном аферисте из Молдовы Александре Бурлаку, который обманывал «временных жен» на десятки тысяч долларов. Его задержали в Украине, но Бурлаку удалось бежать из-под стражи. Конвоира, который помог ему в этом, приговорили к пяти годам лишения свободы.

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