Павел Дуров призвал всех срочно удалить WhatsApp со своих смартфонов

Мир

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который иногда практикует отказ от еды ради «ясности мышления» и новых идей", обратился к пользователям с призывом удалить со смартфонов другое популярное приложение, WhatsApp.

Причиной стали сообщения об обнаружении в последнем уязвимостей, пишет Forbes.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», — добавил он.

Дуров подчеркнул, что WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». По его мнению, причина в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

По его словам, WhatsApp может случайно внедрять критические уязвимости безопасности во всех обновлениях приложения на смартфонах. «Независимо от основных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для их конечных пользователей одинаковы: если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул Дуров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В минувший понедельник газета The Independent информировала, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вреденый видеофайл.

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