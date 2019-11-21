Украина

«Все будет на ходу»: Зеленский сообщил, сколько времени нужно на ремонт украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров, которые в среду, 20 ноября, прибыли в Очаков после возвращения из российского плена, понадобится три месяца. Об этом передает РБК-Украина.

Он после осмотра катеров также отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.

«Я увидел состояние (катеров, — ред.). Будет расследование — мы увидим все детали (произошедшего инцидента, — ред.). Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было. Параллельно мы готовы отремонтировать. Пообщались с адмиралом Воронченко — приблизительно три месяца и все будет на ходу», — сказал президент.

Отметим, перед визитом Зеленского украинские катера «Яны Капу», «Никополь», «Бердянск», которые после годичного плена вернулись в Украину, проверили на наличие взрывчатки.

Как известно, Российская Федерация 18 ноября передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Встречать их прибыл президент Владимир Зеленский — его борт прибыл в Николаев с трехчасовым опозданием из-за поломки самолета. Встреча Владимира Зеленского в Очакове началась примерно в 23:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал о том, как россияне относились к захваченным украинским кораблям. По его словам, катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые россияне в ноябре 2018 года захватили в Керченском проливе, возвращаются в жутком состоянии.

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