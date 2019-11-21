- 01:57 Два прихлопа, три притопа: Зеленский с первой леди «зажигали» на форуме молодежи
- 01:14 Сбили и переехали несколько раз: в Николаеве произошло жуткое ДТП (фото 18+)
- 00:58 «Все будет на ходу»: Зеленский сообщил, сколько времени нужно на ремонт украинских кораблей
- 00:10 Не захотел делиться: муж сбежал от жены после крупного выигрыша в лотерею
- 00:01 Архистратига Михаила: что можно и чего нельзя делать в этот день
- 20.11 23:41 Ужасная смерть беременной женщины: собаки загрызли в лесу 27-летнюю француженку
- 20.11 23:17 Павел Дуров призвал всех срочно удалить WhatsApp со своих смартфонов
- 20.11 23:10 Объявлены номинанты на "Грэмми": кто фаворит, а кого прокатили
- 20.11 22:50 «Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку
- 20.11 22:47 Нардеп Иванисов решил покинуть "Слугу народа", но так и не ответил по поводу судимости за изнасилование
- 20.11 22:22 Что-то новенькое: Генпрокуратура опровергла заявление генпрокурора
- 20.11 22:19 «Какой же кайф»: брошенная мужем Лолита Милявская порезала ковер-икону
«Все будет на ходу»: Зеленский сообщил, сколько времени нужно на ремонт украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров, которые в среду, 20 ноября, прибыли в Очаков после возвращения из российского плена, понадобится три месяца. Об этом передает РБК-Украина.
Он после осмотра катеров также отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.
«Я увидел состояние (катеров, — ред.). Будет расследование — мы увидим все детали (произошедшего инцидента, — ред.). Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было. Параллельно мы готовы отремонтировать. Пообщались с адмиралом Воронченко — приблизительно три месяца и все будет на ходу», — сказал президент.
Отметим, перед визитом Зеленского украинские катера «Яны Капу», «Никополь», «Бердянск», которые после годичного плена вернулись в Украину, проверили на наличие взрывчатки.
Как известно, Российская Федерация 18 ноября передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Встречать их прибыл президент Владимир Зеленский — его борт прибыл в Николаев с трехчасовым опозданием из-за поломки самолета. Встреча Владимира Зеленского в Очакове началась примерно в 23:30.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал о том, как россияне относились к захваченным украинским кораблям. По его словам, катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые россияне в ноябре 2018 года захватили в Керченском проливе, возвращаются в жутком состоянии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...