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Украина

Сняли даже унитазы: Воронченко рассказал, в каком состоянии Россия возвращает корабли

14:40 20 ноября 2019 29
Корабли
Инф. «ФАКТОВ»

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал о том, как россияне относились к захваченным украинским кораблям. Об этом адмирал заявил в Facebook-группе «4 Канал».

Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые россияне в ноябре 2018 года захватили в Керченском проливе, возвращаются в жутком состоянии.

«Происходит буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему», — сказал адмирал Игорь Воронченко.

Как сообщалось ранее, украинское министерство иностранных дел подтвердило получение военных катеров и буксира. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следуют с мыса Меганом в Одессу.

Фото: krymr.org

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