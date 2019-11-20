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Украина

Захваченные Россией украинские корабли вернулись в Очаков (видео)

16:25 20 ноября 2019 156
корабли
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 20 ноября, в акваторию порта Очаков (Николаевская область) возвращаются украинские корабли, которые Россия год назад захватила в районе Керченского пролива, а затем по решению Международного морского трибунала вынуждена была вернуть Украине.

В сети опубликовали видео, как суда заходят в военную гавань Очакова.

Как передает «Думская», первым в Очаков добрался бронекатер «Никополь». Его буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав». МБАК отцепили, и два скоростных катера типа Willard тянут «Никополь» к военному причалу.

Второго бронекатера и буксира «Яны Капу» пока нет даже на горизонте. Они подойдут позже.

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. Ожидают прибытия президента Зеленского.

Напомним, суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» следуют с мыса Меганом в Одессу.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о том, что россияне вернули корабли в жутком состоянии, срезав даже розетки и плафоны, демонтировав унитазы.

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