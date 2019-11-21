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Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: погибли четыре человека (видео)

2:28 21 ноября 2019 6
Италия, взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии, где недавно происходило извержение вулкана Этна, случилось новое ЧП: произошел взрыв на фабрике фейерверков.

В результате инцидента погибли четыре человека, пишет агентство ANSA.

«Взрыв произошел на фабрике фейерверков в провинции Мессина. Инцидент случился в населенном пункте Кавалиери. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей. Подтверждена информация о четырех погибших», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие на фабрике решили использовать сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

Отмечается, что среди погибших — 71-летняя жена владельца фабрики.

При этом спасатели предупреждают, что количество жертв инцидента может возрасти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в мексиканском городе Тультепек в результате двух взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 19 человек и около 40 были ранены.

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