В Италии началось новое извержение вулкана Этна (впечатляющее видео)

Мир

На острове Сицилия началось новое извержение вулкана Этна, сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности. Его зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), пишет Ansa.

По данным ученых, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 03.06 (04.06 по Киеву) в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Несколько позднее вулканологи зарегистрировали очередное извержение Этны стромболианского типа. Оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. В этой связи аэропорт будет принимать лишь четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов.

Напомним, что Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. 14 июля извержение из так называемого «нового кратера», находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений, последнее из них произошло 11 октября.

Nuova fase eruttiva dell’Etna, il fenomeno è sotto controllo https://t.co/tf830rOcBk pic.twitter.com/J3NDyVJmbc — Genova What's On (@GenovaOn) 18 октября 2019 г.

В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался одноименный вулкан. Из-за извержения побережье Сицилии засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, что спровоцировало пожар.

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