Украина

«Я, а не любой бизнесмен»: Зеленский резко ответил Коломойскому о «развороте в строну России»

Во время встречи вернувшихся из российского плена украинских кораблей в Очакове президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние слова олигарха Игоря Коломойского о возможном «развороте» страны в сторону России. Об этом передает Цензор.НЕТ.

При этом глава государства подчеркнул, что определение внешней политики государства является его прерогативой.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского относительно «разворота в сторону России».

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. «Дайте 5−10 лет, и кровь будет забыта», — сказал он.

По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после скандального интервью Коломойского общественная организация «Рух ветеранів України» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому отметив, что ряд высказываний Игоря Коломойского попадают под статью о госизмене. В Офисе президента молчали сутки. Затем с кратким комментарием в соцсети выступила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. «Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимир Зеленский, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — написала она на своей страничке в Facebook.

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