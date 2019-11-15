24.12 / 24.36 26.48 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского отреагировали на заявления Коломойского о дружбе с Россией

14:35 15 ноября 2019 259
Зеленский и Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

После интервью олигарха Игоря Коломойского влиятельному американскому изданию The New York Times и появления в ней статьи «Украинский миллиардер воевал против России. Теперь он готов обниматься с ней», заявления бизнесмена вызвали большой резонанс в Украине.

В частности, общественная организация «Рух ветеранів України» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу скандального интервью, отметив, что ряд высказываний Игоря Коломойского попадают под статью о госизмене.

В Офисе президента молчали сутки. Кстати, в некоторых пабликах, в том числе и российских, сообщалось о серьезном разговоре Зеленского и Коломойского, который состоялся у них после выхода статьи. Однако официальных подтверждений тому нет.

Со временем с кратким комментарием в соцсети выступила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. «Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимир Зеленский, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — написала она на своей страничке в Facebook.

Комментарии не заставили себя долго ждать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известные журналисты Павел Казарин и Роман Цимбалюк ответили на интервью Игоря Коломойского американскому изданию: «Есть одно, но — Крым: в Украине ответили на слова Коломойского о дружбе с Россией».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Юрий Ткач

Юрий Ткач породнился с судьей "Танців з зірками" (фото)

Автомобиль с дворниками

Как выбрать автомобильные дворники, которые улучшат видимость в плохую погоду? (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер