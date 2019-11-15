Украина

У Зеленского отреагировали на заявления Коломойского о дружбе с Россией

После интервью олигарха Игоря Коломойского влиятельному американскому изданию The New York Times и появления в ней статьи «Украинский миллиардер воевал против России. Теперь он готов обниматься с ней», заявления бизнесмена вызвали большой резонанс в Украине.

В частности, общественная организация «Рух ветеранів України» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу скандального интервью, отметив, что ряд высказываний Игоря Коломойского попадают под статью о госизмене.

В Офисе президента молчали сутки. Кстати, в некоторых пабликах, в том числе и российских, сообщалось о серьезном разговоре Зеленского и Коломойского, который состоялся у них после выхода статьи. Однако официальных подтверждений тому нет.

Со временем с кратким комментарием в соцсети выступила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. «Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимир Зеленский, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — написала она на своей страничке в Facebook.

Комментарии не заставили себя долго ждать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известные журналисты Павел Казарин и Роман Цимбалюк ответили на интервью Игоря Коломойского американскому изданию: «Есть одно, но — Крым: в Украине ответили на слова Коломойского о дружбе с Россией».

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