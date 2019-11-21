24.10 / 24.30 26.65 / 26.90
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Это лишнее: Зеленский в Станице Луганской потребовал убрать "флаги "ЛНР"

7:59 21 ноября 2019 79
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский считает, что с моста в Станице Луганской нужно убрать символику террористической «ЛНР». Об этом Зеленский заявил, открывая восстановленный Украиной мост на линии разграничения.

«Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние „флаги“. Они никакого отношения к Украине не имеют. Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти „флаги“ здесь убрать», — заявил Зеленский в комментарии Радио Свобода.

Напомним, количество террористической символики на мосту через Северский Донец на линии разграничения резко выросло с лета, после того, как в Украине было объявлено об отведении сил от участка в Станице Луганской и о ремонте перехода за украинские средства. Отслеживая ситуацию на мосту, видеооператоры заметили, что ОБСЕ ведет совместный мониторинг с боевиками, а «флагов» террористов на мостовом переходе стало больше десятка.

Восстановленный мост планируют открыть в течение ближайших двух дней.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Крыса

Страшнее крысы зверя нет: грызун пробрался в дом и вступил в схватку с котом и собакой (видео)

Заворотнюк

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер