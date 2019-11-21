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Это лишнее: Зеленский в Станице Луганской потребовал убрать "флаги "ЛНР"
Президент Владимир Зеленский считает, что с моста в Станице Луганской нужно убрать символику террористической «ЛНР». Об этом Зеленский заявил, открывая восстановленный Украиной мост на линии разграничения.
«Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние „флаги“. Они никакого отношения к Украине не имеют. Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти „флаги“ здесь убрать», — заявил Зеленский в комментарии Радио Свобода.
Напомним, количество террористической символики на мосту через Северский Донец на линии разграничения резко выросло с лета, после того, как в Украине было объявлено об отведении сил от участка в Станице Луганской и о ремонте перехода за украинские средства. Отслеживая ситуацию на мосту, видеооператоры заметили, что ОБСЕ ведет совместный мониторинг с боевиками, а «флагов» террористов на мостовом переходе стало больше десятка.
Восстановленный мост планируют открыть в течение ближайших двух дней.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..