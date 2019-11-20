Украина

Зеленский побывал на мосту в Станице Луганской, но мост не открыл (видео)

В среду, 20 ноября, президент Владимир Зеленский приехал в Станицу Луганскую на открытие моста.

Мост в Станице Луганской, который находится на линии соприкосновения, был ранее разрушен во время активной фазы военных действий. Сейчас его отстроили и, по словам Зеленского, через два-три дня полностью запустят.

«Мы понимали, что строиться мост будет в течение 3−4 месяцев. Мы очень быстро построили пешеходный мост. И теперь, чтобы открыть этот мост, надо разобрать конструкцию пешеходного моста», — отметил глава государства.

Фото из Станицы опубликовала пресс-служба главы государства.

Луганский сайт 0642 также опубликовал фото со строительства моста в Станице Луганской.

Во время выступления Зеленский отметил, что выстрелов на участках разведения на фронте нет.

«Хочу вас заверить, что в трех участках разведения сил и средств — в Золотом, Станице Луганской и Петровском — никаких выстрелов нет. Именно в участках разведения. И это — самое главное», — сказал президент.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что делает все, чтобы быстрее закончить войну, потому что Украина ежедневно теряет своих лучших сыновей и дочерей. Вот сегодня в Сумах прощались с командиром 128-й бригады Евгением Коростылевым, который неделю назад подорвался на мине в районе Новотроицкого. У него осталась жена и двое детей. Зеленский выразил соболезнование семье погибшего воина.

На вопрос журналистов относительно ожиданий от встречи «нормандской четверки» Зеленский ответил, что, в первую очередь, ожидает возвращения пленных.

Также Зеленский планирует обсудить в Париже контроль над участком границы, которая сейчас захвачена боевиками, договориться о полном прекращении огня на Донбассе и проведении местных выборов на оккупированной территории, когда она будет деоккупирована.

«Возможность проведения выборов уже на территории Украины, а не на оккупированной территории — это основной вопрос», — уточнил президент.

Напомним, ранее у Путина намекали, что могут пересмотреть дату саммита в Париже и выдвигали новое требование — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter