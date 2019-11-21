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Украина

Сомнительное перемирие: на Донбассе ранены семеро украинских военных

8:29 21 ноября 2019 2
обстрел
Инф. «ФАКТОВ»

За сутки 20 ноября на Донбассе в районе операции Объединенных сил были ранены семеро украинских военных. Пока президент в Станице Луганской заявлял об отсутствии обстрелов в районе разведения сил, на других участках фронта ситуация обострилась.

По информации штаба ООС, украинская сторона 20 ноября дважды запрашивала «режим тишины» для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали согласие, но после этого продолжали вести огонь по украинским позициям.

Всего за сутки зафиксировано семь вражеских обстрелов. Российско-оккупационные войска использовали запрещенные минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись украинские позиции возле Березового, у поселка Пищевик, неподалеку Марьинки и Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы вражеские обстрелы возле села Пивденное, возле Гладосово и Новотошковского.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ говорят, что ситуация остается неспокойной в том числе и на участках разведения войск на Донбассе. Например в районе Петровского боевики устроили более 10 взрывов, были замечены саперы.

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