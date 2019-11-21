Украина

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Новопостроенный мост на линии разграничения у Станицы Луганской, где накануне побывал президент, стал уникальным для региона. Как признает журналист и блогер Денис Казанский, таких дорог и чистых обочин в Луганской области не было никогда.

«Кажется, что фотографии откуда-то из ЕС. Только посмотрите, что творит проклятая хунта!» — пошутил блогер.

Подписчики в соцсетях качество дороги не оспаривают, но в ценности проекта для Украины сильно сомневаются.

Многие открыто признают, что 37 млн гривен на мост из госбюджета Украина потратила зря.

Символика террористической «ЛНР», висящая при выезде с моста, лишний раз подтверждает, что жители оккупированной территории вряд ли будут признательны Украине за мостовой переход.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Станице Луганской признал, что на мосту нечего делать символике террористической «ЛНР» и эти полотнища нужно убрать.

Фото den_kazansky/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter