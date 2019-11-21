Майк Помпео хочет оставить пост госсекретаря США как можно скорее

Мир

В среду, 20 ноября, американский журнал Time сообщил о том, что государственный секретарь США Майк Помпео хочет как можно скорее оставить этот пост. Об этом изданию сообщили одновременно три источника в высших кругах Республиканской партии. Они просили сохранить анонимность. Журнал указывает только, не называя имен, что один из этих политиков служил в администрации президента Дональда Трампа, второй и сегодня является ее членом, а третий в разное время занимал высокие посты в Вашингтоне.

Эти люди утверждают, что Помпео и раньше давал понять, что он не хочет оставаться во главе Государственного департамента. Он намеревался тихо уйти в отставку весной, воспользовавшись началом избирательной кампании. Помпео думал побороться за кресло в Сенате США от штата Канзас.

Однако теперь он не прочь максимально ускорить свой уход из госдепартамента. Подталкивают его к этому открытые слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента. Помпео понимает, что, с одной стороны, показания свидетелей бьют по его репутации политика и государственного деятеля, а с другой стороны, портят его отношения с Трампом. Президент уже не скрывает своего раздражения. Он не понимает, почему Помпео не может запретить своим подчиненным выступать в Конгрессе. Особенно злит Трампа временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Его кандидатуру предложил лично Помпео после внезапной отставки посла Мари Йованович. Президент теперь считает выбор госсекретаря большой ошибкой.

Пока не ясно, обсуждал ли уже глава госдепартамента свои намерения с Трампом. Но Помпео прекрасно понимает, чем дольше он остается на посту госсекретаря, тем призрачнее становятся его шансы победить на выборах сенатора в Канзасе. Пока потенциальные соперники у него не очень опасные. Однако избиратели в этом штате не дураки. Канзас является главной житницей США. Именно здесь выращивается основной урожай пшеницы. Фермеры внимательно следили за торговыми войнами между Соединенными Штатами и Китаем. Пекин обещал закупать ежегодно американскую сельхозпродукцию не менее, чем на 50 миллиардов долларов, однако из-за политики администрации Трампа не делает этого. И в Канзасе винят не только президента, но и госсекретаря Помпео.

Timeутверждает, что глава госдепартамента подумал и о финансовой поддержке своей будущей карьеры. У него сложились доверительные отношения с Чарльзом и Дэвидом Кохами, одними из самых богатых граждан США. Дэвид скончался 23 августа на 80-м году жизни. Но Чарльз продолжает активно заниматься бизнесом. Его состояние оценивается сегодня в 42,8 миллиарда долларов. Кох занимает 18-е место в списке самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes.

В госдепартаменте США отказались комментировать эту публикацию официально. Один из представителей ближайшего окружения Помпео заявил Time следующее: «Госсекретарь сосредоточен исключительно на реализации внешнеполитических целей президента Трампа и выполнении своей миссии перед американским народом. Любой, кто утверждает обратное, ошибается».

Напомним, в администрации Трампа с момента его прихода к власти 20 января 2017 года наблюдается небывалая для США текучка кадров. Громкие отставки происходят постоянно. Майк Помпео до победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года был членом Палаты представителей от Канзаса. Он хорошо знает этот штат и потому надеется победить там на предстоящих выборах в Сенат. Став президентом, Трамп назначил Помпео директором ЦРУ. Это произошло 23 января 2017 года. В конце марта 2018 года президент отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Почти месяц Трамп подыскивал нового главу госдепартамента и остановился на кандидатуре Помпео. Майк занял новый пост 26 апреля 2018 года.

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