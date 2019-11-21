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В Киеве заметили "Яндекс такси": в сети одновременно шутят и негодуют (фото)
На улицах Киева вновь появились ярко-желтые автомобили «Яндекс такси». Сервис приостановил работу в Украине в 2017 году, но теперь, по-видимому, российская компания готова возродить свой бизнес в украинской столице. Фото было опубликовано на странице Киев Автомобильный в Facebook.
Впрочем, в соцсетях склоняются к другой версии: в Киеве идут съемки сериала, в котором улицы украинской столицы будут выдавать за московские. Для антуража и потребовался типичный российский автомобиль такси с московскими номерами.
А шутники высказывали предположения, что российское такси могло оказаться в Киеве, выполняя заказ клиента.
Напомним, компания «Яндекс.Украина» и все ее сервисы попали под санкции в Украине в мае 2017 года. Компании были заблокированы счета, россияне заявили, что сворачивают бизнес. В марте 2019 года санкции против российских граждан и юрлиц, в том числе и против «Яндекса», были пересмотрены и дополнены.
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