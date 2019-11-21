Мир

В сети набирает популярность видео героического поступка австралийки. В стране сейчас бушуют сильнейшие пожары, жертвами которых становится множество диких животных. Особенно много погибает коал, которые являются одним из символов Австралии. Они известны своей медлительностью и часто не могут спастись самостоятельно.

Молодая женщина по имени Тони проезжала мимо горящего буша в штате Новый Южный Уэльс, когда заметила коалу, которая ковыляла через дорогу, пытаясь уйти от огня. Но лес пылал и на другой стороне шоссе. Зверек растерялся.

Тони, не задумываясь и рискуя собственной жизнью, бросилась на помощь. По пути она содрала с себя блузку, оставшись в лифчике и завернула в одежду коалу, вынеся животное из леса. Как сообщает 9News.com, девушка также дала животному напиться и смочила водой его обгоревшую шерсть. Спасенное животное, которой успело получить ожоги, закутали в полотенце и отвезли в специальный центр, где оказывают ветеринарную помощь пострадавшим коалам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что австралийку едва не убил кенгуру: она получила жуткие травмы и почти лишилась глаза.

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