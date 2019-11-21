Женщину едва не убил кенгуру: она получила жуткие травмы и почти лишилась глаза (фото, видео)

Мир

Жительница австралийского штата Виктория по имени Дина гуляла вместе со своей собакой, когда пес, которого она спустила с поводка, погнался за крупным самцом кенгуру. Дина попыталась вмешаться, и тогда кенгуру напал на нее.

«Я пыталась забрать собаку, но не сознавала, что оказалась в трех или четырех метрах позади кенгуру. Я почувствовала, что тот запаниковал и решил, что его окружили со всех сторон», — вспоминает австралийка. Животное сбило женщину с ног и принялось наносить удары и прыгать по ней. Оно вырвало кусок мяса у нее из ноги. Дина легла ничком, понимая, что, если бы она не перевернулась лицом вниз, то кенгуру ее буквально выпотрошил бы. Ей ничего не оставалось делать, кроме как ждать, когда атака прекратится. Дина довольно успешно притворилась мертвой, и кенгуру в конце концов оставил ее в покое.

Как сообщает 9news.com, австралийке понадобилась операция в связи с ранами на ноге. Ей также наложили 25 швов на лицо (Дина едва не лишилась глаза) и обработали раны по всему телу.

Местные власти говорят, что сочувствуют пострадавшей, однако ей не следовало игнорировать развешенные повсюду предупреждения владельцам собак, призывающие не спускать своих питомцев с поводков. Из-за засухи кенгуру сейчас близко подбираются к людскому жилью. И они могут быть опасны, защищая то, что считают своей территорией.

Сама Дина признает свою ошибку, и не винит кенгуру. «Я ощущала его панику. И я ему сочувствую, бедняжке», — говорит она.

Ранее в Австралии, как писали «ФАКТЫ», агрессивная ящерица искалечила супругов-пенсионеров и едва не убила их собаку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter