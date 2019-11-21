- 05:32 Что обещают звезды: гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака
- 05:30 Дружная семейка: отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
- 04:51 Комарову и не снилось: в Бразилии муж выстрелил жене в висок 4 раза, но ее спасла осечка
- 04:19 Дары Владычицы морской: пляжи Арабатки завалило мидиями и морскими коньками (впечатляющие фото)
- 03:45 "Страшилка-фантомас": наголо побритый Киркоров напугал фанатов
- 02:31 В Кабмине прокомментировали возможность уменьшения выплат при рождении ребенка
- 01:57 Пил, бил и издевался: в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними
- 01:34 "Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост
- 00:59 Шансов на спасение все меньше: ООН предупредила человечество о надвигающейся катастрофе
- 00:35 Побережье Азовского моря усеяли тысячи мертвых медуз
- 00:08 «Брюгге», празднуя гол в Стамбуле, заработал… две красные карточки: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 00:01 Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост
Что обещают звезды: гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака
Среда, 27 ноября, — плохой день, если вы решили много заработать.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Вам лучше оплатить все имеющиеся счета, а если не хватит денег, то занять их у друзей или родственников.
Телец
Сегодня лучше отказаться от дальней поездки, вечеринки и встреч с друзьями. Отдохните в кругу семьи.
Близнецы
Сегодня приоритетной статьей расходов могут оказаться нужды родителей или детей.
Рак
Гороскоп предсказывает: не подключайте к решению финансовых задач своих друзей, они могут дать вам ошибочный совет.
Лев
Совет звезд: не стоит заводить аккаунт на новом сайте, знакомиться через интернет.
Дева
Тяжелый день, когда можно угодить в неприятные ситуации по вине друзей или коллег.
Весы
Звезды советуют Весам беречь глаза и нервную систему, не допускать переохлаждения.
Скорпион
Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми, даже если они представляются друзьями.
Стрелец
Сегодня кто-то за вашей спиной может распускать сплетни о том, что вам дорого.
Козерог
Не доказывайте свою точку зрения человеку, который упорно не хочет слышать вас.
Водолей
Звезды советуют вам полагаться только на себя, не принимать дружеских предложений помощи и не брать кредитов.
Рыбы
Возможны претензии от соседей, клиентов, родственников, друзей. Велика вероятность проблем в дороге.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!