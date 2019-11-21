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Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака

5:32 27 ноября 2019 26
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 27 ноября, — плохой день, если вы решили много заработать.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Вам лучше оплатить все имеющиеся счета, а если не хватит денег, то занять их у друзей или родственников.

Телец

Сегодня лучше отказаться от дальней поездки, вечеринки и встреч с друзьями. Отдохните в кругу семьи.

Близнецы

Сегодня приоритетной статьей расходов могут оказаться нужды родителей или детей.

Рак

Гороскоп предсказывает: не подключайте к решению финансовых задач своих друзей, они могут дать вам ошибочный совет.

Лев

Совет звезд: не стоит заводить аккаунт на новом сайте, знакомиться через интернет.

Дева

Тяжелый день, когда можно угодить в неприятные ситуации по вине друзей или коллег.

Весы

Звезды советуют Весам беречь глаза и нервную систему, не допускать переохлаждения.

Скорпион

Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми, даже если они представляются друзьями.

Стрелец

Сегодня кто-то за вашей спиной может распускать сплетни о том, что вам дорого.

Козерог

Не доказывайте свою точку зрения человеку, который упорно не хочет слышать вас.

Водолей

Звезды советуют вам полагаться только на себя, не принимать дружеских предложений помощи и не брать кредитов.

Рыбы

Возможны претензии от соседей, клиентов, родственников, друзей. Велика вероятность проблем в дороге.

Хорошего вам дня!

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