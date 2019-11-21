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Космический корабль Илона Маска разорвало во время теста: момент катастрофы попал на видео

На полигоне в американском штате Техас во время испытаний нового космического корабля Starship Mk1 компании Илона Маска SpaceX произошел взрыв. Момент, когда у корабля в буквальном смысле сорвало крышу, был записан на видео.

Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. Верхняя часть корабля оторвалась и взлетела на высоту около 150 метров. А из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара.

Инженеры назвали аварию одним из прогнозируемых вариантов развития событий. «Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным», — сообщили представители компании.

Как сообщает издание The Verge, в результате происшествия никто не пострадал.

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Между тем первый 20-километровый испытательный полет Starship, планировавшийся на декабрь, пока что отложен на неопределенное время. Илон Маск сообщил, что компания откажется от данного прототипа и перейдет к испытаниям более новой модели — Mk3.

Starship Mk1 создавалась для тестирования конструкции корабля, который будет доставлять грузы и людей на дальние точки в космосе, например на Луну и Марс. Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП, которое произошло после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Илона Маска.

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