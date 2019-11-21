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- 11:55 Космический корабль Илона Маска разорвало во время теста: момент катастрофы попал на видео
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Космический корабль Илона Маска разорвало во время теста: момент катастрофы попал на видео
На полигоне в американском штате Техас во время испытаний нового космического корабля Starship Mk1 компании Илона Маска SpaceX произошел взрыв. Момент, когда у корабля в буквальном смысле сорвало крышу, был записан на видео.
Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. Верхняя часть корабля оторвалась и взлетела на высоту около 150 метров. А из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара.
Инженеры назвали аварию одним из прогнозируемых вариантов развития событий. «Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным», — сообщили представители компании.
RIP Starship Mk1. @LabPadre stream:https://t.co/CwiHPUf7D3 pic.twitter.com/SckLfdIhw3— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) November 20, 2019
Как сообщает издание The Verge, в результате происшествия никто не пострадал.
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Между тем первый 20-километровый испытательный полет Starship, планировавшийся на декабрь, пока что отложен на неопределенное время. Илон Маск сообщил, что компания откажется от данного прототипа и перейдет к испытаниям более новой модели — Mk3.
Starship Mk1 создавалась для тестирования конструкции корабля, который будет доставлять грузы и людей на дальние точки в космосе, например на Луну и Марс. Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.
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