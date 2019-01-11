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Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс
Известный американский изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter реальное фото нового космического корабля Starship.
«Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг», — написал он.
Отметим, что SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.
По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад американская компания SpaceX Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник третьего поколения Глобальной системы позиционирования GPS III Военно-воздушных сил США.
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