Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс

Наука и технологии

Известный американский изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter реальное фото нового космического корабля Starship.

«Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг», — написал он.

Отметим, что SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад американская компания SpaceX Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник третьего поколения Глобальной системы позиционирования GPS III Военно-воздушных сил США.

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