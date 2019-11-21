Стиль жизни

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Четверг, 28 ноября, — хороший день, чтобы получать новые знания.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

День благоприятен для всего, что связано с любовью. Готовьтесь к приятным сюрпризам.

Телец

У Тельцов могут появиться новые обязанности или измениться условия труда.

Близнецы

Возможны головные и мышечные боли, а также быстрая утомляемость. Начните заниматься спортом.

Рак

У вас будет день бесконечных разговоров, по большей части приятных, но довольно бестолковых.

Лев

Лучше проведите этот день с детьми, или близкими родственниками и хорошими друзьями.

Дева

Возможны незначительные финансовые потери, у бизнесменов могут сорваться сделки.

Весы

Не стоит принимать важные решения, а также отправляться в командировки.

Скорпион

Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Это может больно ударить по вашему кошельку.

Стрелец

Совет звезд: не нарушайте знакомый распорядок дня, пока этого не потребуют сами обстоятельства.

Козерог

Ваша принципиальность, проницательность и сдержанность сегодня работают на вас.

Водолей

Возможно неожиданное, но очень приятное романтическое признание.

Рыбы

Не вводите новшеств в ведение хозяйства и прочего домашнего быта.

Хорошего вам дня!

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