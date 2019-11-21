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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
Четверг, 28 ноября, — хороший день, чтобы получать новые знания.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
День благоприятен для всего, что связано с любовью. Готовьтесь к приятным сюрпризам.
Телец
У Тельцов могут появиться новые обязанности или измениться условия труда.
Близнецы
Возможны головные и мышечные боли, а также быстрая утомляемость. Начните заниматься спортом.
Рак
У вас будет день бесконечных разговоров, по большей части приятных, но довольно бестолковых.
Лев
Лучше проведите этот день с детьми, или близкими родственниками и хорошими друзьями.
Дева
Возможны незначительные финансовые потери, у бизнесменов могут сорваться сделки.
Весы
Не стоит принимать важные решения, а также отправляться в командировки.
Скорпион
Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Это может больно ударить по вашему кошельку.
Стрелец
Совет звезд: не нарушайте знакомый распорядок дня, пока этого не потребуют сами обстоятельства.
Козерог
Ваша принципиальность, проницательность и сдержанность сегодня работают на вас.
Водолей
Возможно неожиданное, но очень приятное романтическое признание.
Рыбы
Не вводите новшеств в ведение хозяйства и прочего домашнего быта.
Хорошего вам дня!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.