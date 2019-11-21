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В Киеве позеленела река: названа причина (фото, видео)

12:10 21 ноября 2019 108
река дарница
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве река Дарница стала ярко-зеленой. Уже четвертый день жители Дарницкого района столицы наблюдают неестественный цвет водного потока.

Дарница считается самой большой из малых рек Киева, но в городской черте ее русло в основном проходит по трубам. Дарница перед тем, как достичь Днепра, течет по территории нескольких крупных промзон, включая район Института химии, поэтому сначала позеленение связывали с несанкционированным сбросом в реку отходов химпроизводства.

дарница

Позднее коммунальное предприятие «Плесо», отвечающее за состояние всех рек в столице, успокоило горожан. Как сообщает «Сегодня», представители «Плесо» уверяют, что зеленый флуоресцентный краситель не ядовит и в целом безопасен. Нейтрализация химического агента происходит в течение 24 часов.

Как выяснилось, в реку зеленый красящий агент попал вследствие повреждений на теплотрассе — в районе как раз происходили ежегодные испытания теплосетей. Маркер зеленого цвета в трубах растворяют как раз для того, чтобы отслеживать места порывов.

Напомним, ранее в Харькове река Уды окрасилась в оранжевый цвет, после того, как в воду сбросили отходы коксового производства. А в Киеве фонтаны на один день стали зелеными, поскольку неизвестные хулиганы залили туда краситель.

Фото Микола Половко/Facebook, kyiv. web2ua.com

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