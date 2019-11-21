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Кого ждет удача: гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
Постарайтесь сегодня больше времени и внимания уделять близким людям.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня необходимы предусмотрительность, осторожность, дальновидность.
Телец
Подходящий день для того, чтобы взвесить шансы и сделать окончательный выбор.
Близнецы
Близнецам сегодня следует быть особенно внимательным при выборе лекарственных препаратов.
Рак
Не торопитесь рушить старые связи: ведь вы и сами еще не уверены, хотите ли разорвать их окончательно.
Лев
Совет звезд: постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.
Дева
Постарайтесь сегодня воздержаться от лишнего общения, не занимайте денег, избегайте финансовых дел с друзьями.
Весы
У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что будете избегать встреч с начальством.
Скорпион
От крупных покупок сегодня лучше отказаться, едва ли они будут удачными.
Стрелец
Возможны проблемы с желудком или кишечником, но не у всех представителей этого знака.
Козерог
Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых вы любите.
Водолей
Водолеям предстоит нелегкий труд, чтобы получить то, что вы расписали.
Рыбы
Не самый продуктивный день для Раков-бизнесменов, они могут многое упустить из-за лени.
Хорошего вам дня!
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