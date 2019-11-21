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Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

5:26 28 ноября 2019 144
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Постарайтесь сегодня больше времени и внимания уделять близким людям.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Сегодня необходимы предусмотрительность, осторожность, дальновидность.

Телец

Подходящий день для того, чтобы взвесить шансы и сделать окончательный выбор.

Близнецы

Близнецам сегодня следует быть особенно внимательным при выборе лекарственных препаратов.

Рак

Не торопитесь рушить старые связи: ведь вы и сами еще не уверены, хотите ли разорвать их окончательно.

Лев

Совет звезд: постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.

Дева

Постарайтесь сегодня воздержаться от лишнего общения, не занимайте денег, избегайте финансовых дел с друзьями.

Весы

У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что будете избегать встреч с начальством.

Скорпион

От крупных покупок сегодня лучше отказаться, едва ли они будут удачными.

Стрелец

Возможны проблемы с желудком или кишечником, но не у всех представителей этого знака.

Козерог

Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых вы любите.

Водолей

Водолеям предстоит нелегкий труд, чтобы получить то, что вы расписали.

Рыбы

Не самый продуктивный день для Раков-бизнесменов, они могут многое упустить из-за лени.

Хорошего вам дня!

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