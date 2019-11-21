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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
Пятница, 29 ноября, — день, когда следует гулять и веселиться.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Удачный день для финансовых вложений, переговоров и подписания контрактов.
Телец
Поездка в другой город принесет Тельцу массу впечатлений. Звезды советуют стремиться не к финансовой наживе, а духовной пище.
Близнецы
Не исключен конфликт с коллегой, с которым вы раньше прекрасно ладили. Постарайтесь все уладить без начальства.
Рак
Пора менять все в жизни: найдите дело по душе, займитесь спортом и бросайте курить.
Лев
Вашей слабостью может стать зависимость от собственных потребностей и прихотей.
Дева
Душевный комфорт и свобода воображения могут стать важнее физических благ.
Весы
Весам не мешает заняться внешностью, посетить салон красоты, косметолога и диетолога.
Скорпион
Настроение может испортить дальний родственник, когда предъявит то, чего не было.
Стрелец
Если вам бросили вызов, не спешите его принимать. Улыбайтесь шире, тогда все наладится.
Козерог
Не стоит откладывать на вечер освоение новой техники, медицинские и косметические манипуляции.
Водолей
Избегайте излишнего рвения, спешки, выяснения отношений с окружающими.
Рыбы
Слепая вера в чужую и свою непогрешимость может привести к разочарованию.
Хорошего вам дня!
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