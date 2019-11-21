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Звездный российский хоккеист разбил в кровь лицо арбитру (фото, видео)
Неприятный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».
В середине первого тайма капитан гостей россиянин Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» с 2005 года и в 2018-м завоевавший с «Кэпиталз» Кубок Стэнли, попытался выбросить шайбу подальше от своих ворот, но игровой снаряд предательски срикошетил от борта и попал прямо в лицо арбитру Фурману Сауту.
#NHL Referee Furman South takes a puck to the mouth during #WSHvsNYR. Got patched up and stayed in the game. pic.twitter.com/pcBC1Ynfzs— Zebras On Ice (@IceZebras) 21 ноября 2019 г.
Некоторое время рефери не мог подняться со льда, на который капала кровь, но после оказанной помощи Саут мужественно продолжил свою работу.
Отметим, что сам матч завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1. Впрочем, эта неудача не повлияла на лидерство «Кэпиталз» в турнирной таблице — они опережают ближайших преследователей из «Нью-Йорк Айлендерс» на пять очков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккеисты с украинскими корнями Колтон Парайко и Тайлер Бозак стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».
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