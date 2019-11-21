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Спорт

Звездный российский хоккеист разбил в кровь лицо арбитру (фото, видео)

12:46 21 ноября 2019 64
Звездный российский хоккеист разбил в кровь лицо арбитру (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Неприятный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В середине первого тайма капитан гостей россиянин Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон» с 2005 года и в 2018-м завоевавший с «Кэпиталз» Кубок Стэнли, попытался выбросить шайбу подальше от своих ворот, но игровой снаряд предательски срикошетил от борта и попал прямо в лицо арбитру Фурману Сауту.

Некоторое время рефери не мог подняться со льда, на который капала кровь, но после оказанной помощи Саут мужественно продолжил свою работу.

Отметим, что сам матч завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1. Впрочем, эта неудача не повлияла на лидерство «Кэпиталз» в турнирной таблице — они опережают ближайших преследователей из «Нью-Йорк Айлендерс» на пять очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккеисты с украинскими корнями Колтон Парайко и Тайлер Бозак стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

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