Щелкунчики и звездное небо: как будет выглядеть главная елка Украины

Украина

Меньше месяца осталось до момента, когда в самом сердце Киева горожане и гости смогут окунуться в новогоднюю атмосферу. Гостей ожидают концерты известных артистов, развлечения, фудкорты, ярмарки и две новогодние елки. Folk Ukraine организовал культурно-художественный проект «Новый год-2020», который 14 декабря 2019-го стартует праздничной ярмаркой на Софийской площади. В этом году выбрана тематика ее новогоднего оформления — по мотивам немецкой сказки о Щелкунчике, а на Контрактовой площади — украинский стиль гончарства Полтавского региона.

— Волшебный мир приключений известной истории о Щелкунчике в украинской интерпретации подарит гостям множество впечатлений, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель этнопроекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. — Именно Щелкунчик воплощает победу добра над злом и является символом Нового года и Рождества в Европе. Взяв за основу сказку «Щелкунчик и Мышиный Король», немного привнесли и украинского колорита — наши известные мультяшные герои-богатыри тоже будут вместе с игрушками-щелкунчиками охранять лесную красавицу на Софийской площади. На почти 30-метровую главную елку (при ее создании используем лапник и небольшие сосенки, нанизанные на металлический каркас) повесим 800 тематических оригинальных игрушек, выполненных в основном отечественными мастерами. В прошлом году под елкой устанавливали экран, а сейчас на Софийской площади с четырех сторон дерева разместим в 3D-формате рельефные панно (размером три на четыре метра) — заодно они послужат фотозонами с разными сюжетами. В фотозонах будут и огромный мышиный король, и принц, и другие сказочные герои. Пространство площади разделим как бы на четыре королевства: подарков (ярмарка сувениров и подарков), вкуса (вкусная еда и напитки), развлечений (сказочный городок для деток, аттракционы, аниматоры, инсталляции), лайков (фотозоны на Софийской площади и во Владимирском проезде). С помощью экспресса можно будет путешествовать от одной локации до другой.

Фото Folk Ukraine

Наверху возле новогоднего дерева натянем нити для «звездного неба» в виде восьмиконечной объемной звезды (диаметром 40 метров). Такой звездный шатер, пронизывающий елку на семиметровой высоте, будет светиться множеством LED-огоньков. И по углам звезды на восьми платформах поставим трехметровых стражей — щелкунчиков. Там же разместим и подсветку для красивых елочных игрушек. Елочная четырехкилометровая гирлянда состоит из 10 тысяч светодиодов теплых тонов, а звездный шатер будет излучать холодный белый свет. Так лучше будут видны игрушки размером от 0,7 до 1,2 метра. Выполнены они из натуральных материалов и пластика — очень яркие мышки, детки, солдатики, «щелкунчики», лошадки…

Фото Folk Ukraine

В целом в новогоднем убранстве преобладают белые, золотые, зеленые и красные тона. А, например, вход в сказочное королевство будет оформлен красочными игрушками в виде арки. Для декора на площади также используем особый светоотражающий материал.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому, как и в прошлом году, запустим новогодний поезд — самые маленькие пассажиры могут кататься на нем бесплатно. Фудкорты накроем и защитим от дождя и снега, а сцена для концертов на этот раз будет закругленной, а не прямоугольной. На Софийскую площадь пожалует Санта Клаус. А вот Святой Николай 19 декабря поучаствует сначала в параде, который начнется возле здания Национальной оперы, далее предполагается шествие по улице Владимирской до главной елки, где и состоится торжественное ее зажжение. А потом Святой Николай будет находиться в своей резиденции на Контрактовой площади.

Фото Folk Ukraine

Контрактовую площадь украсим в украинском стиле — там представим керамику Опошни. По образцу музейных экспонатов на Полтавщине выполнили игрушки — лошадки, свистульки, вазочки, глечики и прочее, развесим все это на елке (тоже наборной). На этой локации пройдет фестиваль диджеев, предусмотрена обширная концертная программа. Зимний городок задуман в этно-стиле, фотозоны — с яркими арт-объектами в виде горшков, кувшинов, чаш, бочек. На Подоле расположится cтрит-арт каток, горка и пройдут традиционные развлекательные мероприятия. И на Софийской, и Контрактовой площадях развернутся новогодне-рождественские ярмарки. В народных традициях отмечать будем и Рождество.

Новогодние праздники на двух площадях запланированы с 14 декабря по 19 января:

14 декабря — открытие ярмарки;

19 декабря — торжественное зажжение главной елки;

25 декабря- католическое Рождество

31 декабря — встреча Нового года;

7 января — праздничное шествие звездарей и рождественский концерт.

Во все праздничные дни будут проходить концерты.

Если раньше концерты на Софийской площади продолжались 15 дней, то на этот раз они будут проходить ежедневно (до 22:00, а в выходные дни — до 23:00) в режиме нон-стоп, начиная с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны.

Тема праздника на Контрактовой площади - полтавская керамика из поселка Опошня (фото Folk Ukraine)

В связи с проведением праздничных мероприятий планируется перекрытие движения всех видов транспорта:

- вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади) на период с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года;

- вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской) 19 декабря 2019 года с 17:00 до 19:00;

- вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

- 19 декабря 2019 года — с 16:00 до 22:00;

- 24 декабря 2019 года — с 16:00 до 22:00;

- 31 декабря 2019 года — с 20:00 до 03:00 1 января 2020 года;

- 1 января 2020 года — с 14:00 до 22:00;

- 7 января 2020 года — с 12:00 до 17:00.

Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых пролегает по улицам, где будут проходить праздничные мероприятия. А фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, куда можно сходить в Киеве в ближайшие выходные. Так, горожанам и гостям Киева предлагают посетить Международный фестиваль «Киевские музыкальные премьеры». Вход на концерты свободный.

Кроме того, 19 ноября, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась уникальная выставка «Врятовані святині України», на которой представлены реликвии Успенского собора, взорванного во время гитлеровской оккупации Киева в ноябре 1941 года.



Фото в заголовке Folk Ukraine

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter