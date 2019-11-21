Уайлдер – Ортис: дуэль взглядов перед чемпионским боем (фото, видео)

Спорт

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) полным ходом идет подготовка к проведению боя-реванша между обладателем чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа, 40 из них — нокаутом, 1 ничья) и претендентом на титул кубинцем Луисом Ортисом (31 победа, 26 из них — нокаутом, 1 поражение).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕМПИОНСКОГО СУПЕРБОЯ В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

В рамках регламентных мероприятий прошла дуэль взглядов боксеров. Деонтей был одет в джинсовые штаны и куртку, а его соперник — в белый спортивный костюм.

Напомним, что бой Уайлдер — Ортис пройдет в ночь с 23 на 24 ноября на ринге легендарной MGM Grand Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно посмотреть супербой за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе на территории Украины.

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