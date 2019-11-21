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Мальчику устроили сюрприз на матче НХЛ: его отец спустя год вернулся после службы в Афганистане (видео)

14:22 21 ноября 2019 171
Мальчику устроили сюрприз на матче НХЛ: его отец спустя год вернулся после службы в Афганистане (видео)
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Болельщики, побывавшие на поединке регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден», стали свидетелями трогательного эпизода.

В перерыве игры юноша по имени Люк участвовал в розыгрыше хоккейного свитера команды из Нью-Йорка. Вместо этого организаторы устроили ему сюрприз, объявив, что на матче присутствует отец Люка — военный, целый год находившийся на службе в Афганистане.

Арена наблюдала за трогательной сценой встречи мальчишки с отцом стоя, а хоккеисты обеих команд одобрительно стучали клюшками по льду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский военный шокировал жену и детей, придя на матч НХЛ после 11 месяцев в Ираке.

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