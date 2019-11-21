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Морозы до минус 12: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
21 ноября в Украине начнется похолодание, и погода будет больше соответствовать концу осени. По прогнозам, в некоторых регионах страны могут ударить морозы до минус 12 градусов. Действительно ли в ближайшее время украинцы ощутят дыхание зимы? За ответом на этот вопрос «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.
Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, на самом деле нам стоит ожидать сильного похолодания.
— В четверг, 21 ноября, температура пойдет на снижение. Также в этот день усилится ветер, — говорит Голеня. — Температура еще не совсем зимняя, но по ощущениям будет очень холодно из-за порывов ветра до 15−18 метров в секунду (на юге — до 20 м в секунду, а в Приазовье — 25 м). К вечеру столбики термометров покажут 0 или минус 1−2. К Ветреная погода может сохраниться в Украине до выходных. В субботу ветер ослабнет.
22−23 ноября по всей территории Украины ожидается минус 3−8, на востоке — до 12 градусов мороза, только в Закарпатье еще будет тепло — днем до плюс 12. В большинстве же областей днем будет 0−5 градусов мороза. Ситуация изменится примерно с 26 ноября, когда возможно небольшое повышение температуры: днем термометры покажут 5−7 градусов тепла. Но такая погода продержится недолго.
В пятницу, 22 ноября, будет сухо, но ветрено. Днем на севере, в центре и на востоке Украины температура воздуха опустится до 1 градуса мороза, а ночью местами в восточных областях ожидается до минус 9. В Закарпатской области тепло — до 11 градусов днем.
В субботу, 23 ноября, днем без осадков, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем в восточных областях — до 3 градусов мороза, а на севере и в центре — минус 1. В Закарпатье воздух прогреется до 10 градусов тепла.
В воскресенье, 24 ноября, также сухо, но ветрено, порывы — до 12 метров в секунду. Днем будет морозно на севере, в центре и на востоке — до минус 1. В Закарпатской области все еще тепло — до 10 градусов с плюсом.
В понедельник, 25 ноября, осадков не ожидается. Ветер — до 10 метров в секунду. На севере Украины столбики термометров опустятся до минус 1, а в Закарпатской области поднимутся до плюс 12.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, вторая половина ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, а также незначительные осадки.
— В средине месяца на несколько дней потеплеет. А дальше придет ощутимое похолодание, которое испугает зимними осадками, — говорит синоптик. — Этот холод захватит и третью декаду ноября, когда ожидаются осадки разной степени интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет ниже нуля.
А другой народный синоптик, Леонид Горбань, рассказал «ФАКТАМ», что с 22 ноября придут морозы до 4 градусов. «С 23 ноября в Украине может потеплеть, и до конца ноября температура будет еще плюсовой», — сказал Горбань.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали в эксклюзивном материале «Архистратига Михаила: что можно и чего нельзя делать в этот день», что, по народным приметам, если на Михаила (21 ноября) ветер с юга, то будет красивая снежная зима, а если на Михаила ударил мороз, значит, на Николая (19 декабря) придет оттепель.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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