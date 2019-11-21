Стиль жизни

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 1 декабря, — прекрасный день для творчества.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Названы самые ревнивые знаки зодиака

Овен

Звезды обещают вам день, полный увлекательных приключений и ярких встреч.

Телец

У Тельца есть шанс закрыть юридические вопросы и повысить финансовый уровень.

Близнецы

Совет звезд: на провокации в любви не поддавайтесь, это чревато нервным срывом.

Рак

Родственники будут доставать вас претензиями. Если есть хобби, то посвятите ему драгоценное время.

Лев

Звезды советуют Льву исключить даже минимальные энергетические затраты.

Дева

Экономьте то, что есть в кошельке и на карточке, до конца месяца.

Весы

Нужно обратить внимание на хронические заболевания. Возможна встреча с любимым человеком.

Скорпион

Вам можно забыть про слово «отдых», так как работать придется много и усердно.

Стрелец

Звезды обещают море впечатлений, дальнее путешествие и веселый денек.

Козерог

От шопинга лучше откажитесь, как и от поездки по делам друзей.

Водолей

Ждите сюрприза или предложения от любимого человека, наберитесь терпения.

Рыбы

Вам следует проконтролировать свое поведение, от которого многое зависит.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter