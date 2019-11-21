Как накажут за незаконно срубленную елку: опубликованы штрафы

Украина

В связи с приближающимися рождественско-новогодними праздниками работники лесохозяйств напомнили, что грозит тем, кто самовольно решит срубить елку или сосну в зеленой зоне. Кроме крупного штрафа, елочным браконьерам придется отдельно оплатить вред, причиненный природному фонду.

За рубку молодых елок или сосен (до 41 года) нарушителей обещают штрафовать минимум на 498 грн. Если было срезано достаточно зрелое дерево (со стволом диаметром 10−14 см) штраф увеличится до 878 грн. Если же ради новогоднего праздника была уничтожена взрослая ель или сосна (диаметр ствола 14−18 грн), то с нарушителей взыщут 2254 грн.



Дополнительные штрафы зависят от места вырубки. Уничтожение хвойных деревьев за пределами городов чревато взысканием от 246 до 1221 грн (штрафы привязаны к толщине дерева и природной зоне). Если же ель или сосна были срезаны в городской черте, то придется уплатить дополнительные 1152−1852 гривни.

В случае, если к незаконной рубке были причастны должностные лица, то штраф увеличивается до 2550−5100 грн.

За причинение существенного вреда лесам одним штрафом можно не отделаться. Закон предусматривает шестимесячный арест или до трех лет лишения свободы. Повторное нарушение чревато тюремным сроком от трех до пяти лет.

Вырубка елок и сосен в заповедниках, в особо охраняемых лесах обернется штрафом 25−34 тысяч гривен или лишением свободы на три-пять лет. Если к тому же последствия были признаны тяжкими для лесохозяйства, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» давали советы, как проверить происхождение новогоднего дерева, чтобы не попасть на браконьерскую елку.

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