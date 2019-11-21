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В Украине задержали террориста ИГИЛ из России: подробности и фото
В четверг, 21 ноября, в Житомире оперативники Управления уголовного розыска и бойцы полицейского спецназа задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности террористической организации «Исламское государство». Ранее под Киевом задержали одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» — гражданина Грузии «Аль Бара Шишани».
Как сообщили в ГУНП Житомирской области, задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение убийства.
«Задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области по очистке региона от потенциально опасных преступников», — заявил и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
По имеющейся у правоохранителей информации, гражданин России является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» — руководителем одной из групп ИГИЛ.
По национальности он даргинець (Дагестан), но родился в Луганской области Украины. Долгое время жил в России, но приехал в Украину, скрываясь от ответственности за совершенное преступление. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство».
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