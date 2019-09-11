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СБУ задержала боевика "Исламского государства", пытавшегося спрятаться в Украине
В Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Ранее в Одессе пограничники задержали иностранку, прилетевшую в Украину из Турции по личным делам, чьи данные были в базе «Интерпола».
Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство».
Сотрудники спецслужбы задержали его на одной из улиц столицы. Задержанного суд отправил под временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче.
Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.
«ФАКТЫ» сообщали о задержании в Одессе гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом по подозрению в умышленном убийстве в США. А также о задержании в Киеве гражданина Грузии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве, совершенном на территории Польши.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...