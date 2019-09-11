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Происшествия

СБУ задержала боевика "Исламского государства", пытавшегося спрятаться в Украине

17:44 11 сентября 2019 20
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Ранее в Одессе пограничники задержали иностранку, прилетевшую в Украину из Турции по личным делам, чьи данные были в базе «Интерпола».

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство».

Сотрудники спецслужбы задержали его на одной из улиц столицы. Задержанного суд отправил под временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче.
Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

«ФАКТЫ» сообщали о задержании в Одессе гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом по подозрению в умышленном убийстве в США. А также о задержании в Киеве гражданина Грузии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве, совершенном на территории Польши.

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