Украина

СБУ задержала под Киевом одного из главарей «Исламского государства»

В Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» гражданин Грузии, которого называли «Аль Бара Шишани». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С 2012 года террорист занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики, а через год ему доверили одну из высших должностей в «ИГИЛ» — он стал заместителем военного амира «Абу Умар аш-Шишани». После ликвидации амира гражданин Грузии выехал в Турцию — здесь он продолжил координировать деятельность террористов.

Летом 2018 террорист по поддельному паспорту прибыл в Украину и легализовался на территории нашей страны. Есть информация, что и в Украине он продолжал координировать деятельность специальных организаций «ИГИЛ», так называемых «Амниятов».

Правоохранители задержали преступника под Киевом в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и ЦРУ США.

Портретная экспертиза доказала, иностранец — действительно лидер «Исламского государства». Сейчас он находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о совершении им преступлений на территории Украины.

Ранее сообщалось, что «ИГИЛ» сообщило имя своего нового главаря.

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