Ястремская проиграла теннисистке из топ-десятки и покидает итоговый турнир (видео)

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом женском рейтинге, завершила выступления на малом итоговом турнире, проходящем в китайской Чжухае, с призовым фондом 2,4 млн долларов.

Наша соотечественница, которую после прекращения сотрудничества с бельгийцем Оливье Женомом пребывает в поиске тренера (на турнире в Пекине с Даяной работал израильтянин Ян Похтер, а на малом итоговом турнире украинку уже сопровождает россиянка Александра Караваева), следом за победой над хорваткой Донной Векич встречалась с Кики Бертенс из Нидерландов (10-я). Совсем недавно, в конце сентября, Ястремская встречалась с Бертенс в Пекине, и тогда проиграла сопернице — 6:7 (5), 3:6.

Нынешний поединок был за первое место в группе «Азалия», дающее право выйти в полуфинал турнира, поскольку голландка также обыграла Векич в стартовом поединке. И, к сожалению, сложился для Даяны он неудачно. В первом сете украинка проиграла три гейма на своей подаче, при этом взяла на подачах соперницы только два розыгрыша, и в итоге позволила Кики повести в счете. Вторая партия вновь началась с «брейка» на подаче Ястремской, и эту ошибку впоследствии украинке исправить не удалось — итоговый счет 4:6, 3:6 в пользу Бертенс, которая пробилась в полуфинал от группы «Азалия».

Впрочем, Даяне не стоит расстраиваться, поскольку уходящий 2019-й она вполне может записать себе в актив — Ястремская выиграла два турнира (в тайском Хуахине и французском Страсбурге, завершая год на высокой, как для 19-летней теннисистки, 24-й позиции, а также установила личный рекорд, в середине октября занимая 23-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала, как готовится к участию на главном итоговом турнире года.

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