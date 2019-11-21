Шоу-бизнес

В четверг, 21 ноября, состоится 13-й выпуск популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ) (О 12-м выпуске читайте здесь). На этой неделе состоится самое ожидаемое событие сезона — ночь красоты. Участники будут идти по красной дорожке, чтобы произвести на зрителей впечатление. К этому мероприятию «зважених» будет готовить известный украинский дизайнер Андре Тан, который приготовил для них несколько сюрпризов. Главная интрига выпуска: останется ли в проекте Николай Ворошнов? Известно, что в минувшем эфире он ушел вслед за своей партнершей, 22-летней Анной Богачевой. Анна пришла на реалити с весом 123 килограмма при росте 175 сантиметров. Двенадцатую неделю она покидала с весом 98 кило. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна рассказала, что повергло ее в шок после проекта и продолжает ли она худеть. Девушка также поделилась секретами своего рациона.

«Поборола многие страхи и благодарна судьбе за то, что она привела меня на реалити»

— Моя жизнь после проекта кардинально изменилась, — призналась Анна. - Я переехала в столицу, устроилась на работу и даже перекрасила волосы. Сейчас счастлива! Этот проект дал мне очень много в понимании самой себя. Когда я его покинула, то сказала, что наконец сама себя люблю. И это, наверное, главное.

Анна на ток-шоу

— Неужели потеря килограммов может так сильно изменить жизнь?

— Когда пришла на проект, была совершенным «ежиком», закрытым от людей. Накануне у меня была травма ноги, я не хотела никому жаловаться, что она продолжает болеть. Сейчас всё иначе: я открыта людям. Все, кто меня знает, говорят, что в последнее время у меня просто светятся глаза! Правда горжусь собой. Поборола многие страхи и благодарна судьбе за то, что она привела меня на реалити.

— Кто был инициатором вашего участия в проекте?

— Смотрела проект с первого сезона и все время говорила маме, что тоже хочу стать одной из участниц. На что она лишь скептически улыбалась. Потом я серьезно травмировала ногу и три месяца пролежала в постели. Набрала еще несколько кило, и стало понятно, что одной мне точно с проблемой не справиться. Подала заявку в третий раз и прошла.

— Как вы получили травму?

— Это был очень сложный перелом. Полностью отбила нижнюю часть ноги. Несчастный случай — просто оступилась на ступеньке. Мне вставляли металлические спицы, и, по сути, я заново училась ходить. Но к тому времени, когда покидала реалити, уже могла даже бегать.

— Вы когда-нибудь были худой?

— Никогда! Даже, когда занималась спортом. Правда, пауэрлифтинг и требовал от меня большой массы мышц. Многие говорили, что я выбрала неженский вид спорта, но мне он нравился. Двоюродный брат занимался пауэрлифтингом, и, когда меня не приняли в танцевальный класс, потому что была слишком полной, я решила ходить вместе с братом в спортзал. Родители поддержали меня, и я несколько лет занималась спортом.

Команда Марины

— Как вы чувствовали себя тогда?

— Знаете, так отвыкла от ощущений при наличии большого веса, что сейчас мне даже трудно их вспомнить. Было много комплексов, мне никогда не говорили комплименты. В последнее время стало тяжело заниматься даже простыми домашними делами — появлялась одышка.

«Было тяжело открыться своему партнеру. Вообще долго не доверяла людям»

— Вы пробовали сидеть на диетах?

— Наверное, на всех, которые существуют. Сидела на гречке, кефире, яблоках. Что только не делала! Бывало, что сбрасывала по пять килограмм, но потом набирала еще больше.

— Какой у вас был режим питания?

— Раньше никогда не завтракала. Да и вообще никакого режима у меня не было. Пила утром лишь кофе. Потом готовила родителям обед, и сама с ними садилась кушать — первое, второе, хлеб. Ближе к вечеру могла с кумой на кофе с пирожным сходить. Бывало, ела и на ночь. Сейчас это просто невозможно!

Питаюсь четыре раза в день. Последний прием пищи — не позже восьми часов вечера. Из сладкого могу себе позволить какие-то сухофрукты. На самом деле нет такого продукта, о котором тосковала бы. За время проекта прошло столько времени, что мой организм уже привык к правильному питанию и не требует никаких излишеств. Более того, столько людей вложили в меня свой труд, что я просто не имею права сорваться.

— Что было для вас самым сложным на проекте?

— Было тяжело открыться своему партнеру. Вообще долго не доверяла людям. Знала, что Коля — победитель первого сезона, но это ничего не меняло. Наша дружба рождалась потихоньку. Потом оказалось, что мы с ним очень похожи.

Николай и Анна

— Когда вы почувствовали, что теряете вес?

— Уже после нескольких недель на проекте. Когда теряешь два-три килограмма, то это совершенно незаметно. Самое приятное ощущение, когда надеваешь вещь, а она оказывается на тебя велика. Это был главный для нас показатель. Знаете, на проекте мечтала «разбить» свою «сотню» килограммов. И когда покидала шоу, весила уже 98!

— А через три месяца на пост-шоу вы пришли с весом 85 кило.

— Да, дома похудела на 13 килограммов. Это было непросто. Когда ты на проекте — без телефона, связи с миром, есть только тренажерный зал и твоя цель. Ты не думаешь больше ни о чем. Когда вернулась «в жизнь», у меня был шок: не хотела ни с кем говорить, никуда выходить. А потом собралась с мыслями и… переехала в Киев.

— Вас тут кто-то ждал?

— Никто! У меня не было ни работы, ни квартиры. Но еще на проекте я сказала, что домой не вернусь и перееду в Киев. Спасибо, были люди, которые меня поддержали в этой ситуации. Нашла работу в тренажерном зале. Поэтому утром тренируюсь, потом работаю и снова тренировка. Занимаюсь каждый день. Думаю, из проекта взяла всё, что мне могли дать, и собираюсь пользоваться полученными знаниями и дальше.

Ранее самая яркая участница «Зважених та щасливих» 26-летняя Наталья Кириленко рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», от чего у нее начало «сносить крышу».

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