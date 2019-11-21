В Украине запретят использовать пластиковые пакеты: что об этом нужно знать

Украина

Несмотря на то что в Украине уже действует Закон «Об отходах», мусора, в первую очередь пластиковых пакетов, в городах, селах и их окрестностях меньше не становится. Поэтому Верховная Рада приняла, пока в первом чтении, законопроект № 2051−1 «Об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте». По словам авторов документа, основная цель проекта — определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пакетов. Это является одним из шагов на пути евроинтеграции Украины. Ведь в Евросоюзе была принята Директива об уменьшении потребления легких пластиковых пакетов, вносящая изменения в Директиву об упаковке и отходах упаковки. Именно на положениях этих директив базируется предлагаемый законопроект.

«Срок, в течение которого пакет будет причинять вред, в 2,5 миллиона раз дольше того времени, в течение которого он приносил пользу»

В частности, законопроектом предусмотрено запретить с 1 января 2022 года распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства. Однако ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки. Маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов должна быть обязательной.

Также предлагается вести с 1 января 2022 года запрет на распространение оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства. Такие пакеты на 99% состоят из обычного полиэтилена и на 1% из оксоразлагающейся примеси. В некоторых торговых сетях из называют «биопакеты», вводя покупателей в заблуждение, хотя они таковыми не являются. Европейский союз уже запрещает пакеты из оксобиоразлагаемого пластика.

При этом, с одной стороны, законопроект запрещает склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов. С другой стороны, будет стимулировать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов, в том числе путем установления ответственности за нарушение положений закона.

«Важно понимать, что полиэтиленовый пакет не подвержен вторичной переработке, и поэтому после его полезной получасовой жизни — именно столько нужно, чтобы донести из супермаркета товар домой, — он отправляется в мусорник, — рассказал «ФАКТАМ» председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков. — А оттуда — на свалку, где будет более 150 лет разлагаться, отравляя при этом окружающую среду. Срок, в течение которого он будет причинять вред, в 2,5 миллиона раз дольше того времени, в течение которого он приносил пользу.

В Украину ежемесячно завозится более 10 тысяч тонн ПЭТ гранулята, из которого впоследствии сделают различные пластиковые изделия. Перерабатывающие мощности максимально могут переработать не более одной тысячи тонн. А остальной пластик будет веками на неофициальных свалках в лесополосах, на берегах водоемов распадаться на микрогранулы. Так как пластик не подвержен биоразложению, он под воздействием внешней среды распадается на микрочастицы, которые становятся кормом для птиц, рыб и зверей. В основном гибнут крупные виды птиц, которые принимают яркие частицы пластика за еду. В экологически здоровой среде эти птицы живут 40−50 лет. Сегодня более 30% из них погибают, не дожив и до 10 лет. Каждые пять минут в стране умирает одна чайка, наглотавшись смертельного пластика.

В нашей стране шесть тысяч официальных свалок, на которых сегодня накопилось более 12,5 млрд тонн отходов. Чтобы более наглядно представить себе эту массу мусора: это гора с основанием 20 километров и высотой 10 километров. Эверест из мусора! По неофициальным данным, это только малая часть «айсберга». Так как неофициальных свалок более 35 тысяч. Они занимают приблизительно 14 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с шестью территориями государства Люксембург. Свалки занимают площадь, большую, чем Закарпатская область. Для сравнения: у нас все вместе взятые заповедные территории составляют около 9% площади страны, а свалки — свыше 11%.

Существуют серьезные проблемы с перерабатывающей отраслью. В Украине перерабатывается максимум 3% отходов. Много это или мало? В ЕС — в среднем 70%. В Швеции — 98%. Это единственная страна в мире, которая у других государств закупает мусор, чтобы не простаивали ее мусороперерабатывающие предприятия.

Чтобы улучшить ситуацию, нужно хотя-бы начать выполнять, на всех уровнях, закон о раздельном сборе отходов, принятый еще в 2018 году. Также необходимо увеличить ответственность производителей пластиковых изделий и компаний, отвечающих за вывоз и переработку мусора. Надо создать единый фонд, аккумулирующий средства, направляемые производителями пластиковых изделий на утилизацию пластика. Начать строить по современным проектам мусоросжигательные заводы, с обязательным условием сортировочных линий. Во всем мире от переработки мусора страны получают доходы в виде газа, электроэнергии. А у нас всё на допотопном уровне закапывается в землю, чтобы впоследствии веками отравлять окружающую среду. И всё вышеперечисленное следует делать уже сегодня! Пока мы окончательно не потеряли свою землю и водоемы, дно которых устлано слоем пластика".

«В оборот вводят использование экопластика, который в естественной среде разлагается на протяжении двух лет»

Эксперт считает, что частично решить проблему можно путем запрета стандартных пластиковых пакетов и замены их биоразлагаемыми.

«Если многие пластиковые изделия можно повторно переработать, то полиэтиленовый пакет из-за своей микронной толщины нельзя, — продолжил Александр Чистяков. - В то же время при сжигании полиэтилена в атмосферу выбрасываются вещества, которые вредны для человека, они также способствуют возникновения «парникового эффекта».

Однако для эффективной борьбы с загрязнением необходимо устранить причину. Растет список стран, которые или полностью отказались от применения полиэтиленовых пакетов или значительно его сократили. Но главное, что вводят в оборот использование экопластика, который в естественной среде разлагается на протяжении двух лет, при этом не выделяя вредных для окружающей среды веществ", — подытожил Чистяков.

К сожалению, в нашей стране все еще мало предприятий, занимающихся утилизацией и переработкой пластиковой пленки. Но все же они есть.

«Украина пока сильно отстает от общеевропейской культуры работы с отходами как с ресурсом, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель производства товаров для дома корпорации «Биосфера» Роман Гладышев. — В то время как в Европе осознание того, что многие виды полиэтиленовых изделий можно производить из вторичного сырья, пришло несколько десятилетий назад, в нашей стране еще 10 лет назад практически все пакеты для мусора производились из первичного сырья. Рециклинг полиэтиленовых отходов — норма для Европы и относительно новый путь для стран постсоветского пространства. Фактически рециклинговые заводы занимаются превращением отходов полиэтиленовой пленки во вторичную гранулу, которую можно использовать для производства широкого спектра товаров народного потребления, в том числе и пакетов для мусора.

Как мусор превращается во вторсырье? Вначале к нам на склад поступает пленка, мы ее сортируем и проверяем на чистоту. Затем она проходит протруску, изымаются посторонние частицы и грязь. Идет измельчение и мойка. После этого специальное оборудование производит из измельченного полиэтилена гранулу, которая является основой для дальнейшего производства пакетов, изоляции проводки, шин, металлопластиковых окон и многих других продуктов. Это позволяет сократить затраты производства за счет повторного использования отходов. А главное — уменьшить количество полиэтиленовых отходов на полигонах Украины".

Стоит отметить, что в Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов, регулирующих оборот отходов электрического и электронного оборудования, а также использованных батареек и аккумуляторов. В качестве механизма сбора и обработки законопроектами предлагается возложить на производителя, в том числе на импортера, обязанности обеспечить финансирование и организацию сбора и переработки отходов от продукции, которую они ввели в оборот.

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