- 18:51 В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком
- 18:46 Зеленский назначил Баканову нового заместителя: что о нем известно
- 18:43 За копейку удавятся: названы самые жадные знаки зодиака
- 18:34 Дискуссия о ретроспективном изменении "зеленого" тарифа затормозила развитие возобновляемой энергетики — эксперт
- 18:25 Стреляли в полицейского из карабина и пытались откупиться: в Харькове задержали опасных преступников
- 17:56 После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих»
- 17:53 Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева просит суд отменить приговор
- 17:48 Голод, разруха и ванная с червями: в Днепре горе-родители растили детей в страшных условиях
- 17:35 До 30 метров в секунду: украинцев предупредили о резком усилении ветра
- 17:29 Глава СБУ Баканов пообещал изучить дело об аресте танкера "Мрия"
- 17:26 В работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix произошел масштабный сбой
- 17:15 Морозы наступают: водителям дали советы, как подготовить авто к зиме
В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)
В оккупированном Торезе на Донетчине взорвался автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городского суда. Машина сгорела, владелец погиб. Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел днем во вторник, 19 ноября, но местные жители, запечатлевшие горящее авто на видео, сообщили о случившемся в соцсетях только в четверг, 21 ноября. В криминальные сводки происшествие не попало.
«На сегодня известно, что погиб местный бизнесмен и заведующий предприятием по изготовлению сигарет „Черчилль“ Игорь Шалыгин. Очевидцы сообщают, что видели, как Игорь сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим мужчиной сгорел полностью. Свидетели происшествия сняли всё на видео. Кто совершил страшное преступление, сейчас разбираются правоохранительные органы», — уточнила на своем канале в Telegram главный специалист «министерства информации ДНР» Майя Пирогова.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в аварии на коллекторе, которая произошла на днях в Днецке, оккупанты узрели «вину» Украины. В результате аварии погиб урожай агропредприятия, затоплены приусадебные участки и дворы местных жителей, в месиво превратилась дорога.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...