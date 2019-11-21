24.08 / 24.30 26.56 / 26.92
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

18:51 21 ноября 2019 22
в Торезе взорвали табачного короля
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В оккупированном Торезе на Донетчине взорвался автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городского суда. Машина сгорела, владелец погиб. Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел днем во вторник, 19 ноября, но местные жители, запечатлевшие горящее авто на видео, сообщили о случившемся в соцсетях только в четверг, 21 ноября. В криминальные сводки происшествие не попало.

«На сегодня известно, что погиб местный бизнесмен и заведующий предприятием по изготовлению сигарет „Черчилль“ Игорь Шалыгин. Очевидцы сообщают, что видели, как Игорь сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим мужчиной сгорел полностью. Свидетели происшествия сняли всё на видео. Кто совершил страшное преступление, сейчас разбираются правоохранительные органы», — уточнила на своем канале в Telegram главный специалист «министерства информации ДНР» Майя Пирогова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в аварии на коллекторе, которая произошла на днях в Днецке, оккупанты узрели «вину» Украины. В результате аварии погиб урожай агропредприятия, затоплены приусадебные участки и дворы местных жителей, в месиво превратилась дорога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Заворотнюк

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

Прожиточный минимум

В Украине с 1 декабря вводятся новые социальные стандарты: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер