В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Происшествия

В оккупированном Торезе на Донетчине взорвался автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городского суда. Машина сгорела, владелец погиб. Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел днем во вторник, 19 ноября, но местные жители, запечатлевшие горящее авто на видео, сообщили о случившемся в соцсетях только в четверг, 21 ноября. В криминальные сводки происшествие не попало.

«На сегодня известно, что погиб местный бизнесмен и заведующий предприятием по изготовлению сигарет „Черчилль“ Игорь Шалыгин. Очевидцы сообщают, что видели, как Игорь сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим мужчиной сгорел полностью. Свидетели происшествия сняли всё на видео. Кто совершил страшное преступление, сейчас разбираются правоохранительные органы», — уточнила на своем канале в Telegram главный специалист «министерства информации ДНР» Майя Пирогова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в аварии на коллекторе, которая произошла на днях в Днецке, оккупанты узрели «вину» Украины. В результате аварии погиб урожай агропредприятия, затоплены приусадебные участки и дворы местных жителей, в месиво превратилась дорога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter