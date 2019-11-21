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Олег Винник согласился стать участником «Танців з зірками» (фото)
В воскресенье, 24 ноября, состоится суперфинал «Танців з зірками» («1+1»). За победу сразятся три пары: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Евгений Кот. Известно, что на финальное шоу приглашены многие известные артисты украинского шоу-бизнеса.
Популярный певец Олег Винник вновь согласился принять участие в проекте — он будет поддерживать танцевальные пары на балконе. Ради коллег по паркету в проект вернутся DZIDZIO и Серега.
Они также будут встречать участников после выступлений и первыми услышат оценки судей. К звездам присоединится украинская певица Ольга Горбачева и солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
Четырнадцатый прямой эфир разделят на три танцевальных этапа. На первом каждая пара продемонстрирует премьерный номер в проекте.
Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым зажгут зал страстным пасадоблем.
Ксения Мишина и Женя Кот будут танцевать фокстрот под бессмертный хит Кузьмы Скрябина «Мовчати», который растрогал зрителей.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар повторят искрометный линди-хоп в стиле вечеринки Гэтсби.
На втором этапе звездные участники покажут танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. На третьем — пары докажут свое мастерство в «Танці за життя».
— В женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет самое большое количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования, — сказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Завадюк. — Поклонники уже успели назвать самой техничной парой Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Самыми страстными — Ксению Мишину и Женю Кота, а народной любовью сезона стали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Посмотрим, какая пара окажется лучшей!
Ранее «ФАКТІ» сообщали, что тренер «Зважених та щасливих» стал судьей «Танцев со звездами».
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»