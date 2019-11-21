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Скандал вокруг Иванисова: "слуги народа" приняли важное решение
Попавший в скандал народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов должен добровольно сложить мандат. Об этом журналистам заявил глава фракции Давид Арахамия.
По его словам, обнародованные в сети документы о судимости прошли проверку и пока что во фракции склонны верить в их подлинность.
«Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев — он должен сдать мандат», — заявил Арахамия в комментарии РБК-Украина.
На данный момент, по его словам, фракция исключила его из своего состава без дополнительных условий.
Арахамия также подчеркнул, что потенциальных нардепов от «Слуги народа» проверяли по всем реестрам, а в реестрах, как выяснилось, «никак эти данные» (о погашенной судимости. Ред.) не отражены.
Напомним, 20 ноября Иванисов сам вышел из «Слуги народа», чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции.
Перед ним из фракции были исключены еще двое «слуг».
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