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Нардеп Иванисов решил покинуть "Слугу народа", но так и не ответил по поводу судимости за изнасилование

22:47 20 ноября 2019 57
Иванисов
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов, который попал в скандал в связи с непогашенной судимостью за изнасилование, принял решение временно покинуть президентскую фракцию. Об этом народный избранник написал в Facebook.

Свое решение Иванисов объяснил нежеланием «ставить под удар репутацию всего коллектива».

«Я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамия, и он поддержал меня», — написал нардеп.

Он также отметил, что генпрокурора Рябошапку «умышленно ввели в заблуждение».

Парламентарий пообещал, что скоро будет готов «обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против него» якобы из-за его антикоррупционной деятельности.

Также Иванисов обещал озвучить фамилию «заказчика», но конкретно не ответил на вопрос о судимости за изнасилование, хотя многие фолловеры его об этом спрашивали.

Напомним, после того, как генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге озвучил журналистам информацию о судимости Романа Иванисова, в Генпрокуратуре официально заявили, что судимость нардепа не погашена и сейчас проводится проверка.

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